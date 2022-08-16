Умер актер из «Операции «Ы»

Театр имени Вахтангова сообщил о смерти после продолжительной болезни актера Виктора Зозулина: «...блистательный вахтанговец... был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека».

Зрители запомнили его по ролям в картинах «Я вас любил…», «Солярис», «Это мы не проходили», «Король-олень», но, пожалуй, самая известная его роль — радиотехник Костя с сигаретой в углу рта, который помогал сдавать экзамен студенту Дубу в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», сообщает издание Аrgumenti.ru.