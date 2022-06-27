Умер актер из фильмов «Полосатый рейс» и «Хождение по мукам» Юрий Горобец

26 июня в возрасте 90 лет умер народный артист России Юрий Горобец. Печальную новость сообщил Театр имени Пушкина, которому актер отдал более 15 лет своей карьеры.

«О нем писали: «Юрий Васильевич Горобец — удивительный мастер «говорящего» молчания, передачи тончайших нюансов мыслей и чувств героев. Артист, в самой индивидуальности которого — сочетание негромкости и абсолютной убедительности… Он может играть все. И всегда его герой будет значительным, глубоким, умным… Глаз вы от него отвести не сможете, даже если он будет просто молчать…» — говорится в некрологе на сайте театра.

Юрий Васильевич окончил ГИТИС. Играл в театрах Ярославля, Одессы, затем приехал работать в Москву по приглашению руководства Театра имени Пушкина. Затем долго служил в Театре имени Маяковского и МХАТе имени Горького.

Начал сниматься в кино с 1959 года. В основном получал роли второго плана. Появился в советских картинах «Зеленый фургон», «Исправленному верить», «Полосатый рейс», «Батька», «Хождение по мукам», «Экипаж», «Дыхание грозы», «Преферанс по пятницам», «Не ходите, девки, замуж», «Фанат», «Чаша терпения» и десятках других.

У артиста остались жена, актриса Театра имени Пушкина Тамара Лякина, и дочь Елена.

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