Умер актер Джеймс Каан — Сантино Корлеоне из «Крестного отца»

6 июля в Лос-Анджелесе умер американский актер Джеймс Каан, которого российские зрители знают по роли Сантино Корлеоне в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы. Печальная новость была опубликована на странице кинозвезды в Twitter. Знаменитый артист ушел в 82 года.

Его семья поблагодарила поклонников за «излияние любви и искренние соболезнования» и попросила «уважать их частную жизнь в это трудное время».

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За свою жизнь актер снялся почти в 80 картинах. Известен по фильмам «Люди дождя» (1969), «Вор» (1981), «Пуленепробиваемый» (1996), «Эльф» (2003) и, конечно же, «Крестный отец» (1972). За роль Сантино Корлеоне был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

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