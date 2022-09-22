Умер Аксель Ходоровски, сын знаменитого режиссера

Актер Аксель (Кристобаль) Ходоровски ушел из жизни в возрасте 57 лет. Он был известен по многим ролям, в частности, роли Феникса в фильме ужасов 1989 года «Святая кровь», номинированном на премию «Сатурн». Режиссером фильма был его отец Алехандро Ходоровски.
Именно отец огорошил поклонников новостью о том, что его сына не стало 15 сентября. Он не назвал причину смерти, но ряд СМИ сообщил, что Ходоровски умер в Италии. Итальянское издание Quotidiano пишет, что 22 сентября актер должен был выступать в Турине.
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Аксель Ходоровски родился в Мексике, но позже получил еще и французское гражданство. Он увлекался психошаманизмом, в связи с чем сменил имя Аксель на новое — Кристобаль.
Кроме него у Алехандро Ходоровски есть еще два сына — музыкант Адан Ходоровски и актер, а также театральный режиссер Бронтис Ходоровски.