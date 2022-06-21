Умер 31-летний участник шоу «Голос» Леван Кбилашвили

В этот вторник, 21 июня, не стало участника седьмого сезона шоу Первого канала «Голос» Левана Кбилашвили. Ему был всего 31 год.

О смерти музыканта в своем микроблоге сообщила певица Любовь Успенская, которая была с ним очень дружна.

Вокалистка дала понять, что уход Левана Кбилашвили из жизни стал для нее полной неожиданностью.

Еще накануне он выходил на сцену и был полон планов на дальнейшую жизнь.