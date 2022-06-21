Умер 31-летний участник шоу «Голос» Леван Кбилашвили

В этот вторник, 21 июня, не стало участника седьмого сезона шоу Первого канала «Голос» Левана Кбилашвили. Ему был всего 31 год.
О смерти музыканта в своем микроблоге сообщила певица Любовь Успенская, которая была с ним очень дружна.
Вокалистка дала понять, что уход Левана Кбилашвили из жизни стал для нее полной неожиданностью.
Еще накануне он выходил на сцену и был полон планов на дальнейшую жизнь.
«Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста — Левана Кбилашвили... Не могу поверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота.... не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда», — написала в микроблоге Любовь Успенская.
Любовь Успенская и Леван Кбилашвили. Фото: соцсети
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