Умер 29-летний экс-футболист «Спартака», которого назвали вторым Аршавиным

15 июля стало известно о смерти футболиста Александра Козлова. Бывший нападающий «Спартака» скончался в возрасте 29 лет.

После тренировки в составе клуба «Зоркий» спортсмен пошел на массаж, где ему и стало плохо. Предположительно, у игрока оторвался тромб во время физической нагрузки. Об этом сообщает канал «Матч ТВ».

Козлов запомнился как форвард «Спартака», за который выступал в 2010-2016 годах. Он провел за столичный клуб 28 матчей, отличился одним голом и двумя результативными передачами. Также играл за команды «Химки», «Тосно», «Факел» и «Тюмень». Также выходил на поле в составе молодежной сборной России, провел восемь матчей, забил три гола.

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Как пишут СМИ, Козлова называли вторым Аршавиным. Ему прочили большое будущее в европейских клубах, но заграничная карьера футболиста не случилась из-за травмы.