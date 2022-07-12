Улыбчивый блондин: Саша Черно из «Дома-2» показала парня, с которым провела время в отеле

Экс-участница проекта Саша Черно активно заводит новые знакомства с молодыми людьми на фоне конфликтов с мужем Иосифом Оганесяном.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно на днях рассказывала, что встретила парня, о котором всегда мечтала. С молодым человеком по имени Макс ей легко общаться, он весел, улыбчив и легко кружит головы девушкам. 

Правда, ему всего 20 лет, а Саше Черно уже 29. Дело, правда, не в разнице в возрасте, а в том, что Саше нужна семья, а Максу пока об этом думать рано.

Так что они просто весело проводят время. В телеграм-канале Саша Черно даже решилась показать Макса подписчикам.

Она поделилась коротким видео, которое было снято в номере отеля. В кадре молодой человек, который весьма хорош собой, лежит на кровати и смеется. Новый друг Саши Черно светлоглазый, улыбчивый блондин.

 

Под видео Саша Черно дала понять, что Иосиф Оганесян в курсе ее дружбы с Максом.

«А вот из-за этого дня у нас с Йосей был очень большой конфликт. Но тут я реально сама была виновата. Он знал, что мы поехали отдыхать компанией в отель, но не знал, что Макс тоже поехал с нами. Честно, не знаю, почему я не сказала. Не хотела, чтобы нервничал, но из-за чего? Нервничать не из-за чего. Сказала бы, не было бы всех этих вопросов и сильных переживаний», — поделилась Саша Черно.

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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян сейчас переживают кризис. Экс-участники проекта сами пока не понимают, удастся им сохранить семью или нет, но стараются сделать все, чтобы спасти свой брак.

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