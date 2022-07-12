Улыбчивый блондин: Саша Черно из «Дома-2» показала парня, с которым провела время в отеле

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно на днях рассказывала, что встретила парня, о котором всегда мечтала. С молодым человеком по имени Макс ей легко общаться, он весел, улыбчив и легко кружит головы девушкам.

Правда, ему всего 20 лет, а Саше Черно уже 29. Дело, правда, не в разнице в возрасте, а в том, что Саше нужна семья, а Максу пока об этом думать рано.

Так что они просто весело проводят время. В телеграм-канале Саша Черно даже решилась показать Макса подписчикам.

Она поделилась коротким видео, которое было снято в номере отеля. В кадре молодой человек, который весьма хорош собой, лежит на кровати и смеется. Новый друг Саши Черно светлоглазый, улыбчивый блондин.