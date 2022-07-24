Улыбается во сне: Катя Токарева из «Дома-2» показала новорожденного сына-богатыря

Экс-участница «Дома-2» Катя Токарева наслаждается первыми неделями материнства. В начале июля она родила сына-богатыря.
Малыш весом больше четырех с половиной килограммов и ростом 63 сантиметра появился на свет в одной из клиник Польши. В этой стране Катя Токарева и ее муж Юрий Слободян живут уже несколько лет.
Интересно, что Катя Токарева не скрывает лица сына с первых минут его появления на свет. В микроблоге она успела уже не раз поделиться фото и видео с участием малыша.
Она запечатлела кроху в 10-ти дневном возрасте, рассказав, что он выглядит на все три месяца. А все, что она покупала для новорожденного, ее сыну мало.
«Да, ванночка маленькая, коляска тоже, вещи тоже. Держу, как трехмесячного», - поделилась Катя Токарева.
«Но такой он лапушка у вас, ну не могу. Чудо прям. Тьфу, тьфу», «Мамуля прям стройняшка, миниатюрка, как он там вообще поместился», «Мой такой маленький кажется по сравнению с вашим. Такой он большой. Прям богатырь. Поздравляю еще раз», «Чудо-малыш, здоровья крепкого», - отреагировали подписчики на видео.
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