Уличный бродяга: избитый Эмин шокировал поклонников гнилыми зубами и косматой бородой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов поделился в соцсетях своим фото, шокировавшим подписчиков. В кадре на миллионера он совсем не поход – на людей смотрит лицо без определенного места жительства, с гнилыми зубами и косматой бородой, с синяками и в рваной одеже.

«После вечеринки», - подписал фото Эмин.

Артист, который всегда одет с иголочки и сражает своей ухоженностью поклонниц, впервые предстал в подобном образе. Что именно с ним произошло, он не уточнил. Кто-то предположил, что это перевоплощение понадобилось для съемок фильма или клипа.