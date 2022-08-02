Уличные кинотеатры покажут фильмы Андрея Кончаловского

Фильмы Андрея Кончаловского будут показаны на открытых площадках Подмосковья. Ретроспектива приурочена к 85-летию режиссера. Всего зрители смогут увидеть 30 картин Кончаловского, они пройдут на экранах уличных кинотеатров в 14 городских округах.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Среди них — легендарный фильм «Первый учитель», документальное кино «Человек неунывающий» и другие. В холодную погоду показы будут перенесены с улицы в культурно-досуговые учреждения.
«Цель художника — искренне попытаться понять смысл человеческой жизни, попытаться понять русского человека, смысл жизни его в нашей стране. И это нужно сделать так, на мой взгляд, чтобы это волновало зрителей, чтобы они плакали, смеялись, пугались и, главное, чтобы они ушли из зала с какими-то размышлениями, с какими-то мыслями», — цитирует режиссера Телеканал «360», добавляя, что вход на показы будет свободным.