Уличные кинотеатры покажут фильмы Андрея Кончаловского

Фильмы Андрея Кончаловского будут показаны на открытых площадках Подмосковья. Ретроспектива приурочена к 85-летию режиссера. Всего зрители смогут увидеть 30 картин Кончаловского, они пройдут на экранах уличных кинотеатров в 14 городских округах.

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Среди них — легендарный фильм «Первый учитель», документальное кино «Человек неунывающий» и другие. В холодную погоду показы будут перенесены с улицы в культурно-досуговые учреждения.