«Улетит туда, где находится ее муж»: стало известно, когда Пугачева вновь покинет страну

Блогер и экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что вернувшаяся в конце лета в Россию Алла Пугачева задержится в стране ненадолго. Она прилетела, чтобы утрясти все свои дела и покинуть родину снова. Вероятно, уже навсегда.

«Алла потихоньку будет заниматься своими делами. А, может, очень быстро. И вот когда она свои дела закончит здесь, с недвижимостью, движимостью, со счетами, вы не поверите, она в тот же день соберется, и с утра раненько на частном самолетике вылетит в сторону Израиля. Либо в сторону Латвии. Либо в сторону Болгарии. Куда угодно, но она улетит туда, где находится ее муж. И вот это и будет то, ради чего она прилетела в страну», - высказался на YouTube о планах Примадонны шоумен.

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Солнцев считает, что Пугачева давно для себя решила, что ее родина там, где находятся ее дети и муж. Добавим, что каких-либо заявлений про свою позицию Алла Борисовна, в отличие от Максима Галкина, не делала.