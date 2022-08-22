Улетевший из России Киркоров похвастался своим богатым жильем в США: «Какая красота!» (фото)

Филипп Киркоров после своего большого турне по России, в рамках которого он побывал в том числе и в Крыму, где заглянул в местный госпиталь, улетел в США.

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Артист решил немного развеяться в Лас-Вегасе, явно не собираясь экономить на себе. Экс-муж Аллы Пугачевой снял двухэтажный номер с тремя спальнями, бильярдом и бассейном, не забыв показать все это великолепие своим подписчикам в соцсетях, сняв видео.

Филипп Киркоров явно был горд своими апартаментами. «Боже, какой номер! Боже, какой вид. Боже, какая красота!» — восхитился музыкант.