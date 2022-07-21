Улетел в другую страну: Ефим Шифрин покинул Россию

Многие звезды российской эстрады продолжают покидать Россию, перебираясь в Израиль. Здесь много месяцев жила Алла Пугачева с Максимом Галкиным, сюда же улетала Ксения Собчак, обосновался Андрей Макаревич и многие другие.

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На днях Россию покинул и Ефим Шифрин. Звезда «Аншлага» сам сообщил о том, что улетел в Израиль. Здесь у него живут родные – старший брат с племянниками, и он очень по ним соскучился.

«Ближайшие 10 дней проведу в семье брата, в кругу своих трех племянников и семи внучат», - рассказал артист в микроблоге. И сразу же пресек вопросы о своем возвращении: «Новый театральный сезон открою уже совсем скоро — 12 августа в Москве».