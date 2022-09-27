«Улетел от нас самый светлый»: Кристина Орбакайте поделилась личными фото с Борей Моисеевым

Кристина Орбакайте также хорошо его знала. Она посвятила Моисееву пост в соцсети и опубликовала свои фото с ним.

«Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда», — написала певица.

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