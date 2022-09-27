«Улетел от нас самый светлый»: Кристина Орбакайте поделилась личными фото с Борей Моисеевым

Не так давно Борис Моисеев записывал видеообращение для Аллы Пугачевой, поздравляя ее с днем рождения. Он в последние 10 лет почти не появлялся на публике, предпочитая вести уединенный образ жизни. О состоянии его здоровья сообщал арт-директор Сергей Горох. Именно он 27 сентября и объявил о смерти артиста. Более того, оказалось, что Моисеев недавно пережил третий инсульт.
Лолита Милявская, Лера Кудрявцева и другие друзья певица с трудом поверили в случившееся. Извинилась перед ним Алла Борисовна, которая не успела навестить друга. Обычно она была с ним очень близка и присылала артисту любимую еду каждый месяц.
Кристина Орбакайте также хорошо его знала. Она посвятила Моисееву пост в соцсети и опубликовала свои фото с ним.
«Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда», — написала певица.
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Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. Фото: соцсети звезды
Многие озадачены тем, что о смерти Моисеева сообщили только спустя три часа, как его тело обнаружили в квартире без сознания. Жены и детей у него не было, поэтому лишь арт-директор навещал его. Пока дата похорон и место не оглашались. Братья артиста узнали о случившемся от журналистов.
Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. Фото: соцсети звезды