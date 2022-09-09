«Уладить вопросы с активами. И жить!»: зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Многие говорят, что она тут надолго не задержится. Экс-депутат Госдумы считает, что это не так: Пугачева тут останется — и указал предпосылки к подобному поведению.

«Но ведь дети пошли в элитную гимназию. А «муж» Галкин остался в одиночестве колесить в мировом гастрольном туре. А значит, певица вернулась в Россию — и не только для того, чтобы уладить вопросы с активами. Но и понять, разобраться. И жить!» — написал Худяков.

Он посоветовал артистке устроить большой тур по России, поскольку публика соскучилась по ее выступлениям и относится к ней хорошо.