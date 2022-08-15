Уладила дела в Америке? Анжелику Варум подловили в Пензе

Об Анжелике Варум и ее муже Леониде Агутине в последние месяцы ходит немало слухов. Много говорили том, что они якобы перебрались в Америку к своей дочке, которая давно строит там музыкальную карьеру.

Бродили и такие слухи, которые не имели никакого подтверждения, что Анжелика Варум якобы лечилась в США от некоего тяжелого заболевания. Однако появление певицы на сцене в Пензе развеяло все слухи.

Анжелика Варум выглядела цветущей, жизнерадостной и еще более стройной, чем раньше. Впрочем, не исключено, что звезда могла съездить к дочке в Америку, и уладить у нее какие-то дела.