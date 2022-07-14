Укутала в полотенце: сестра Жанны Фриске умилила фото с дочкой Луной на руках

Но в этом году Наталья стала мамой. Она теперь растит дочку Луну. Примечательно, что экс-певица теперь с радостью проводит время с крохой. Родители помогают ей воспитывать внучку, так как с отцом ребенка она рассталась еще во время беременности.

Фриске делится умилительными кадрами с наследницей, которая в три месяца уже носит одежду, которая была бы большой ее сверстницам.

На этот раз Наталья покрасовалась с Луной на руках дома. Малышка была укутана в полотенце после купания.