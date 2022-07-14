Укутала в полотенце: сестра Жанны Фриске умилила фото с дочкой Луной на руках

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, в отличие от сестры Жанны, которая стала очень популярной.
Однако артистка умерла в 40 лет. У нее остался сын Платон, которого воспитывает папа мальчика Дмитрий Шепелев. Родные тоскуют по малышу, с которым им не дают видеться.
Но в этом году Наталья стала мамой. Она теперь растит дочку Луну. Примечательно, что экс-певица теперь с радостью проводит время с крохой. Родители помогают ей воспитывать внучку, так как с отцом ребенка она рассталась еще во время беременности.
Фриске делится умилительными кадрами с наследницей, которая в три месяца уже носит одежду, которая была бы большой ее сверстницам.
На этот раз Наталья покрасовалась с Луной на руках дома. Малышка была укутана в полотенце после купания.
А потом новоиспеченная мама показала кроху в боди. Луна играла с игрушкой в гамаке. Фриске восхитились своей дочкой.
«Это кто у меня тут? Это моя девочка любимая! В хорошем настроении, да? Сегодня в бассейн пойдем с тобой», — сказала она.
Поклонники восхитились малышкой. Многие осыпали девочку комплиментами и отметили, что она похожа на бабушку.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну какая она сладкая», «Такие пухлые щечки», «Она у вас просто красотка», «Какие дети милые», «Так быстро растет Луна», «Очень она прикольная! Я таких щек не видела», — стали писать подписчики.