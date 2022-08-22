«Украсть - это внутренняя потребность и стиль жизни»: Шахназаров объяснил тягу Собчак к воровству

Телеведущую и блогера Ксению Собчак в Telegram обвинили в воровстве. Журналистка, по мнению ее коллег из соседних пабликов, присваивает видео и посты, не утруждаясь указывать первоисточник. Приведено целое журналистское расследование, которое перепостил Михаил Шахназаров у себя в канале.

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Публицист солидарен с соратниками, поскольку считает, что Собчак давно так делает не только в журналистике, но и в жизни.

«Для Собчак украсть – это и внутренняя потребность и стиль жизни», - объяснил Шахназаров.

Сама Ксения Собчак никак не отреагировала на обвинения и не объяснилась.