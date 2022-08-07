«Украли мою жизнь»: Майк Тайсон назвал создателей сериала о себе рабовладельцами

На американском потоковом сервисе Hulu скоро выйдет мини-сериал «Майк» (Mike), рассказывающий историю знаменитого боксера Майка Тайсона.

Однако сам 56-летний легенда бокса совсем не рад этой премьере. 6 августа он опубликовал в социальной сети гневный пост с обвинениями в адрес видеосервиса.

«Не позволяйте Hulu обмануть вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Сейчас не 1822 год. Это 2022-й. Они украли мою жизнь и не заплатили мне. Для руководителей Hulu я просто негр (в Америке это обидное, практически, бранное слово, - Прим. авт.), которого можно продать на аукционе, - написал Тайсон. - Hulu — это стриминговая версия рабовладельца. Они украли мою историю и не заплатили мне».