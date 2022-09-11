Украинскую модель предупредили, что Ди Каприо бросит ее через два года

С тех пор, как один из самых завидных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной Камилой Морроне, фанаты не перестают шутить о его боязни встречаться с девушками, которым по паспорту больше 25 лет.

Будто бы опасаясь, что в полночь после наступления 25-летия красотка рядом с ним превратится в тыкву, Лео рвал отношения с каждой из своих пассий за несколько месяцев до ее дня рождения.

В начале сентября СМИ заподозрили Ди Каприо в новом романе. На этот раз избранницей актера стала 22-летняя украинская модель Мария Берегова, экс-супруга бизнесмена из Монако Ахмеда Масуда Абдельхафида. Папарацци застукали их с актером на одном фото и все решили, что сложилась новая пара.