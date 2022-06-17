«Украинский Робин Гуд»: Запашный объяснил, почему считает Зеленского сказочным персонажем

С начала российской кампании по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский не раз становился героем публикаций отечественных деятелей и звезд. Причина — в его предложениях и заявлениях, а также актерском комедийном бэкграунде. Например, одно из последних — инициатива о переименовании улиц Пушкина в стране на улицы имени Стивена Кинга.

На этот раз реакцию вызвало решение о всеобщей мобилизации. Высказался народный артист России Эдгард Запашный, поднявший на смех призывной процесс.