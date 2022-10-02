«Укоряю себя, что за время болезни ни разу его не навестил»: Киркоров разразился горькой правдой, прощаясь с Моисеевым

Филипп Киркоров линчует себя за то, что в своем время позабыл близкого друга. Поп-король отечественной сцены разразился тирадой, признав собственные грехи. Так, артист дал понять, что за время длительной болезни Бориса Моисеева он не смог найти даже минуты для того, чтобы навестить давнего приятеля. О чем сейчас очень жалеет и скорбит.

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«Я дружил с Борей 40 лет. Многому у него научился. Он был примером для всех нас. Доставал какие-то невероятные материалы в 80-е годы. Всегда приходил заранее до концерта, делал мейкап. Мы последнее время не так много общались. И я укоряю себя за то, что за время болезни ни разу не навестил его. Прости, Боря!» - сказал Киркоров.

А в зале на гражданской панихиде с Борисом Моисеевым кто-то тихонько откликнулся: «Бог простит!».