«Укольщица тоже мне»: Омаров посмеялся над Собчак

Собравшийся жениться в очередной раз Курбан Омаров активно следит за всеми публикациями в СМИ. Недавно он похвастался тем, что его наконец-то похвалила блогер Лена Миро. А накануне бизнесмен прочитал о себе заметку в одном из онлайн-изданий. Заголовок статьи гласил: «Собчак уколола Омарова».
Курбан посмеялся над блондинкой и отметил, что Ксения просто в очередной раз попиарилась.
«Наконец-то настало то время, когда Собчак пиарится на моей фамилии. Укольщица тоже мне», - написал Омаров.
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Напомним, избранницей Курбана Омарова стала 20-летняя голубоглазая блондинка. На днях он отвез ее в Дагестан, чтобы познакомить с родственниками.