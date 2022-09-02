«Укольщица тоже мне»: Омаров посмеялся над Собчак

Собравшийся жениться в очередной раз Курбан Омаров активно следит за всеми публикациями в СМИ. Недавно он похвастался тем, что его наконец-то похвалила блогер Лена Миро. А накануне бизнесмен прочитал о себе заметку в одном из онлайн-изданий. Заголовок статьи гласил: «Собчак уколола Омарова».

Курбан посмеялся над блондинкой и отметил, что Ксения просто в очередной раз попиарилась.