«Уходила в запой»: вдова Грачевского пожаловалась на няню

Екатерина Белоцерковская родила наследника Борису Грачевскому незадолго перед его смертью. Теперь же девушка вынуждена поднимать ребенка одна, так как на наследство основателя «Ералаша» претендуют много родственников.

В программе «Звезды сошлись» Белоцерковская рассказала, что ей очень не повезло с нянями. Первая не умела обращаться с ребенком, а у второй были проблемы с алкоголем.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мы ее так полюбили, но в один момент от нее стало пахнуть алкоголем. А потом она стала пропадать. После выходных не возвращалась на работу, придумывала разные небылицы», — заявила она.

В итоге пришлось ее уволить.