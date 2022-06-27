«Уходи!»: концерт Аллегровой обернулся жутким скандалом

На днях певица Ирина Аллегрова приехала с концертом в город Рыбинск Ярославской области. Однако, выйдя на сцену, артистка отказалась исполнять свои хиты «Шальная императрица» и «Угонщица», отдав предпочтение новым композициям из своего репертуара.

В ответ расстроенная публика буквально прогнала звезду со сцены. Процесс был запечатлен одним из зрителей, после чего видео быстро разлетелось по Сети. Успела посмотреть его и поэтесса Лариса Рубальская.