«Ух ты! А почему я не в курсе?»: Шукшина отреагировала на новости о своих многочисленных квартирах

Мария Шукшина прокомментировала в своем телеграме новости о том, что она лишилась нескольких дорогих квартир.

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«Ух ты! А почему я не в курсе? Да еще столько квартир, да еще за такую заоблачную сумму... Надеюсь, следственные органы разберутся с источником ложной информации», — написала Шукшина в своем телеграме.

Она не исключила, что это мог быть информационный вброс «с противоположной стороны».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Шукшина якобы вложила 200 миллионов рублей в строительство трех квартир, но так и не смогла получить их в собственность, обратившись в суд на застройщика.