Ух, какая: младшая дочь Стриженовой застенчиво прикрыла пышную грудь руками, позируя в микробикини

Александра Стриженова продемонстрировала свои женственные формы на пляже.
Екатерина и Александра Стриженовы

Екатерина и Александра Стриженовы. Фото: соцсети

Младшая дочка известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра унаследовала красоту своей мамы и ее женственные формы.

В микроблоге 21-летняя Александра Стриженова поделилась снимком, на котором предстала в микробикини. Красавица запечатлелась сидя, вытянув стройные ножки. Руками Александра Стриженова застенчиво прикрыла пышную грудь.

Судя по влажным волосам, Саша Стриженова только что вылезла из воды и согревается под лучами солнца.

«Солнечные ванны», — подписала свой провокационный снимок Александра Стриженова.

Александра Стриженова в бикини. Фото: соцсети

Поклонники пришли в восторг от чувственного снимка.

«Бомбита сеньорита», «Классно выглядишь», «Милашка», «Красавица», «А к вам можно?» — высказались в Сети.

«К нам нужно», — ответила Саша Стриженова.

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