Ух, какая: младшая дочь Стриженовой застенчиво прикрыла пышную грудь руками, позируя в микробикини

Младшая дочка известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра унаследовала красоту своей мамы и ее женственные формы.

В микроблоге 21-летняя Александра Стриженова поделилась снимком, на котором предстала в микробикини. Красавица запечатлелась сидя, вытянув стройные ножки. Руками Александра Стриженова застенчиво прикрыла пышную грудь.

Судя по влажным волосам, Саша Стриженова только что вылезла из воды и согревается под лучами солнца.