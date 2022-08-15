Ух, какая: младшая дочь Стриженовой застенчиво прикрыла пышную грудь руками, позируя в микро-бикини

Младшая дочка известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра унаследовала красоту своей мамы и ее женственные формы.
В микроблоге 21-летняя Александра Стриженова поделилась снимком, на котором предстала в микро-бикини. Красавица запечатлелась сидя, вытянув стройные ножки. Руками Александра Стриженова застенчиво прикрыла пышную грудь.
Судя по влажным волосам, Саша Стриженова только что вылезла из воды и согревается под лучами солнца.
«Солнечные ванны», - подписала свой провокационный снимок Александра Стриженова.
Александра Стриженова в бикини. Фото: соцсети
Поклонники пришли в восторг от чувственного снимка.
«Бомбита сеньорита», «Классно выглядишь», «Милашка», «Красавица», «А к вам можно?» - высказались в Сети.
«К нам нужно», - ответила Саша Стриженова.