Указательным пальцем в лицо: Пугачева совершила странный обряд у гроба Горбачева

Когда Пугачева приблизилась к гробу, то вытянула указательный палец и направила его в лицо Горбачева. Для чего Примадонна отечественной эстрады так сделала - непонятно. Объяснить такое может только, видимо, она сама.

Заметим, что Пугачева на церемонии прощания была очень грустной. К гробу она приблизилась с безмолвным лицом, сообщает 5-tv.ru.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер возрасте 91 года. В последнее время он очень сильно болел.