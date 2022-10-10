Уильям не выдерживал: что обожала есть Кейт Миддлтон во время беременности

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон во время первой беременности обожала есть вегетарианское карри. Причем принцесса добавляла столько перца в блюдо, что даже принц Уильям не выдерживал такое. Также Кейт банками ела оливки и маслины.

Примечательно, что дочь Миддлтон принцесса Шарлотта также очень любит оливки. При дворе говорят, что девочка уплетает их горстями.

Кейт пила и интересные соки. Например, ее любимый напиток, сделанный из капусты, спирулины (разновидность водорослей), матча (листья зеленого чая), шпината, ромэна, кинзы (листья кориандра) и черники.

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