Уильман Шекспир? Бузова адски опозорилась на публике, назвав классика чужим именем

Ольга Бузова опять рассмешила народ псевдофилософским постом в своих соцсетях. Звезда выставила фото в дерзком мини и написала глубокомысленно: «Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».

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И все бы ничего, но Ольга Бузова решила сообщить поклонникам, кто автор этих строк. «Уильман Шекспир», - подписала цитату артистка.

Сейчас народ просто умирает со смеху в комментариях, фолловеры единодушны в одном – Уильям Шекспир в гробу должен перевернуться от слов Ольги Бузовой.