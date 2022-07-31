Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком и его семьей за скандал на «Оскаре»

В конце июля голливудский актер Уилл Смит выложил в соцсети видеоролик, в котором отвечает на вопросы поклонников. Не обошлось и без упоминания скандальной пощечины на церемонии вручения «Оскара». Один из фанатов спросил, почему звезда боевиков не извинился перед комиком Крисом Роком, когда получил заветную статуэтку.

«Я связался с Крисом, и мне пришло сообщение, что он не готов говорить, и когда он будет готов, он свяжется со мной», - ответил Смит. «Я скажу тебе, Крис, я извиняюсь перед тобой. Мое поведение было неприемлемым, и я жду, когда ты будешь готов поговорить. Я хочу извиниться перед матерью Криса. Я видел интервью, которое она дала… Одна из особенностей того момента - я просто не осознавал и не думал о том, сколько людей пострадало тогда».

53-летний актер также извинился перед братом Криса Рока, Тони, который тоже был на взводе после произошедшего.

Уилл добавил, что думал о произошедшем три месяца и сегодня совершенно не считает свое поведение на «Оскаре» правильным.