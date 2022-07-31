Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком и его семьей за скандал на «Оскаре»

В конце июля голливудский актер Уилл Смит выложил в соцсети видеоролик, в котором отвечает на вопросы поклонников. Не обошлось и без упоминания скандальной пощечины на церемонии вручения «Оскара». Один из фанатов спросил, почему звезда боевиков не извинился перед комиком Крисом Роком, когда получил заветную статуэтку.
«Я связался с Крисом, и мне пришло сообщение, что он не готов говорить, и когда он будет готов, он свяжется со мной», - ответил Смит.
«Я скажу тебе, Крис, я извиняюсь перед тобой. Мое поведение было неприемлемым, и я жду, когда ты будешь готов поговорить. Я хочу извиниться перед матерью Криса. Я видел интервью, которое она дала… Одна из особенностей того момента - я просто не осознавал и не думал о том, сколько людей пострадало тогда».
53-летний актер также извинился перед братом Криса Рока, Тони, который тоже был на взводе после произошедшего.
Уилл добавил, что думал о произошедшем три месяца и сегодня совершенно не считает свое поведение на «Оскаре» правильным.
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Напомним, на церемонии вручения кинонаграды в 2022 году Крис Рок неудачно пошутил со сцены о лысеющей жене Уилла Смита. Последний встал со своего места и отвесил пощечину языкастому комику, потребовав, чтобы тот держал свои шутки подальше от его супруги. Мужской поступок актера вызвал на Западе бурную реакцию. Кинозвезда с идеальным послужным списком чуть было не потеряла свое место в Голливуде.