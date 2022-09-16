«Угашенные женщины»: Гребенщикова шокировала драка вдовы и любовница Пьера Нарцисса

Недавний вечер памяти Пьера Нарцисса закончился скандалом. Бывшая жена покойного певца Валерия Калачева подралась с девушкой, назвавшей себя его любовницей.
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Друга исполнителя хита «Шоколадный заяц» Михаила Гребенщикова шокировала потасовка, которую устроили дамы.
«Две какие-то угашенные, пьяные женщины, ну что это? Классно Лера прославила доброе имя Пьера», — высказался певец в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Огорчила Михаила и организация вечера. По его словам, в зале было очень мало друзей Нарцисса.
«Там было пять человек, которые реально дружили и переживали, а все остальные прихлебатели — хайпануться, выпить нахаляву», — заявил артист.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года на 46-м году жизни. У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, он поздно обратился в больницу.