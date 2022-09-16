«Угашенные женщины»: Гребенщикова шокировала драка вдовы и любовница Пьера Нарцисса

Огорчила Михаила и организация вечера. По его словам, в зале было очень мало друзей Нарцисса.

«Там было пять человек, которые реально дружили и переживали, а все остальные прихлебатели — хайпануться, выпить нахаляву», — заявил артист.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года на 46-м году жизни. У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, он поздно обратился в больницу.