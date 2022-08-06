«Уезжай из России»: Манижа пожаловалась на давление Запада

Певица Манижа заявила о том, что западные партнеры стали сильно давить на нее. От артистки требуют, чтобы она скорее покинула Россию. В противном случае, ей может быть отказано в сотрудничестве.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Но здесь мой дом, здесь я продолжала писать свои самые любимые песни. И именно здесь я хочу продолжать свою деятельность на международном уровне», – сказала она в соцсетях.
Сама Манижа из Таджикистана. Когда в той стране была война - она уехала с мамой в Англию, где начала заниматься музыкой. Певица с большим сожалением относится к текущей мировой ситуации, однако уверена, что хочет жить в нашей стране.