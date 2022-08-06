«Уезжай из России»: Манижа пожаловалась на давление Запада

Певица Манижа заявила о том, что западные партнеры стали сильно давить на нее. От артистки требуют, чтобы она скорее покинула Россию. В противном случае, ей может быть отказано в сотрудничестве.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.