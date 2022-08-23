«Уезжает из страны?»: Кушанашвили объяснил поведение покинувшего ТВ Нагиева

Новость о том, что Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос», перестав быть его ведущим, по сей день обсуждается в соцсетях. Высказался и скандальный светский обозреватель Отар Кушанашвили. В своей программе на YouTube он спросил: «Нагиев уезжает из страны?». И сам же порассуждал на эту тему.

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По мнению Кушанашвили, Нагиев обставил всех и вышел сухим из воды. Именно с него надо было брать пример Андрею Макаревичу и группе «Машина времени», которые сегодня запрещены в стране. А у Нагиева все еще впереди.