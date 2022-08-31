Уехавшая из России Лолита, показала дочь: «Моя девочка, такая взрослая и такая маленькая»

Лолита улетела в Болгарию на 10 дней к своим близким — дочке и маме, которые перебрались туда из Украины.
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Певица рассказала, что планирует обрезать лаванду в огороде и пообщаться с близкими. Первый разговор с наследницей Евой она показала в своих соцсетях.
Поскольку Лолита не успела посмотреть сериал «Агент национальной безопасности», ее дочка пересказала ей сюжет, растрогав маму.
«Вот и долгожданная беседа мамы и дочки у бассейна. Моя девочка, такая взрослая и такая маленькая… А главное, такая любимая», — подписала кадры Лолита.