Уехавшая из России Лолита, показала дочь: «Моя девочка, такая взрослая и такая маленькая»

Лолита улетела в Болгарию на 10 дней к своим близким — дочке и маме, которые перебрались туда из Украины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Певица рассказала, что планирует обрезать лаванду в огороде и пообщаться с близкими. Первый разговор с наследницей Евой она показала в своих соцсетях.

Поскольку Лолита не успела посмотреть сериал «Агент национальной безопасности», ее дочка пересказала ей сюжет, растрогав маму.