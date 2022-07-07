«Уехали, значит, уже не наши»: Лоза не считает сбежавших звезд россиянами

Этой весной многие звезды эстрады и кино покинули нашу страну из-за собственных взглядов на происходящее. Максим Галкин, Алла Пугачева, Макс Покровский, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева и другие артисты не раз успели заявить о себе после отъезда, и каждый их выпад вызывал у соотечественников раздражение.

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Певец Юрий Лоза считает, что уехавших звезд уже нельзя считать россиянами. Они, по мнению артиста, свой выбор сделали. Поэтому нет смысла реагировать на их заявления.

«Если они уехали, значит, они уже не наши. Человек уехал, принял другую мораль, другой образ жизни, живет в стране с совершенно другим языком, другими отношениями, другой конституцией, какое отношение он имеет к нам? Тем, что он родился в России?» - рассуждает певец в беседе с aif.ru.

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