Уехали вместе: Наргиз забрала молодого мужа с собой в США

Весной певица Наргиз улетела в Америку, куда эмигрировала еще в 90-х. Поклонники заметили, рядом с ней уже давно не появляется молодой муж Антон Ловягин, который младше нее на 12 лет, и решили, что он остался в России. Так как отныне въезд в нашу страну скандальной звезде запрещен, публика была уверена, что пара распалась.

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Однако, Наргиз опровергла развод с молодым избранником. Она поделилась в соцсетях новым фото, на котором показала своего мужа. Они позировали вместе с родственником Закировой.

«Мой дядя Фаррух и муж Антон», - подписала звезда кадр.

Ловягин – это четвертый муж Закировой. Они вместе уже несколько лет, но официально не регистрировали отношения.