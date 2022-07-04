Уехала зарабатывать: залегшая на дно Ани Лорак объявилась за границей

С февраля певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, залегла на дно. Артистка перестала выходить в свет, участвовать в мероприятиях и даже удалила свой аккаунт в соцсети, которая сейчас запрещена в России. Но на днях она объявилась на вечеринке у Филиппа Киркорова, и все поняли, что звезда находится в Москве и страну не покидала.

В минувшие выходные Лорак отправилась за границу. Оказалось, что певицу пригласили выступить на корпоративе, и звезда не стала отказываться от возможности заработать, ведь она давно не выступала. Поправить материальное положение артистка предпочла на роскошной армянской свадьбе, кадры с которой разошлись по соцсетям в огромных количествах.