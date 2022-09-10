«Уехала, сейчас вернулась»: Стоцкая заступилась за Пугачеву

Добавим, что сама Стоцкая посетила премьеру мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», поставленном по песням группы «Секрет». За происходящим на сцене звезда наблюдала с нескрываемым удовольствием, сообщает prozvezd.info.

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Напомним, что Алла Пугачева после возвращения уже сделала несколько громких заявлений. В частности, она успела подколоть телеведущего Владимира Соловьева и режиссера Никиту Михалкова.