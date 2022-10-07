«Уехал в Америку, сорвав спектакли»: в окружении внука Пугачевой Преснякова сообщили о «подставе» с его стороны

В эту пятницу, 7 октября, со ссылкой на осведомленные источники появилась информация о мобилизации старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова.

Сообщалось, что молодого человека якобы забрали прямо с репетиции в Московском Губернском театре, где он играет главную роль в спектакле «Безымянная звезда».

Но, как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Никита Пресняков уже три недели как покинул Россию.