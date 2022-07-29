Уехал из Юрмалы: Галкин покинул Пугачеву и детей

Телеведущий вышел на связь вдали от семьи.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Шоумен Максим Галкин покинул жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри в Юрмале, а сам улетел в Турцию. И первым делом в Анталье показал в микроблоге виды со своего балкона в отеле на бескрайнее Средиземное море.

«Не холодно», - подчеркнул артист.

В Анталью Галкин приехал, чтобы выступить перед местной публикой. Анонс своего мероприятия артист делал еще месяц назад, после чего разъяренная публика собралась даже прийти с помидорами, чтобы забросать нежеланного гостя.

Напомним, Галкин сбежал из России после февральских событий и с тех пор на своих концертах много высмеивает происходящее на родине.

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