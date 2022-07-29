Уехал из Юрмалы: Галкин покинул Пугачеву и детей

Шоумен Максим Галкин покинул жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри в Юрмале, а сам улетел в Турцию. И первым делом в Анталье показал в микроблоге виды со своего балкона в отеле на бескрайнее Средиземное море.

«Не холодно», - подчеркнул артист.

В Анталью Галкин приехал, чтобы выступить перед местной публикой. Анонс своего мероприятия артист делал еще месяц назад, после чего разъяренная публика собралась даже прийти с помидорами, чтобы забросать нежеланного гостя.