«Уехал человек – это пыль»: Скляр назвал Хаматову «безумной девушкой»

Актер Игорь Скляр заявил, что его коллега Чулпан Хаматова не заслуживает, чтобы о ней так часто писала пресса. По его словам, актриса безумная девушка, которая теперь живет в Латвии, сообщают «Народные новости».

Как отметил актер, Хаматовой он желает процветания на чужбине. По его мнению, если женщина начинает философствовать, то это называется, как сказано в одной замечательной пьесе Чехова, «потяни меня за палец».

«Уехал человек - это пыль. Ощущение, что делать нечего. Пусть себе живет там и радуется. В чем проблема? Не стоит выеденного яйца», - заметил Скляр.

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Напомним, что Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии. Недалеко от Риги у нее есть домик, где она и проводит сейчас время.

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