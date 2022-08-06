«Удивительно прекрасна!»: Михалкова блеснула сокровенным

Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». По слухам, актриса хотела повышения гонораров, но не нашла общий язык с создателями проекта. Поэтому решила уйти из юмористического шоу еще в 2019 году.

Теперь Михалкова сконцентрировалась на карьере актрисы, а также собственной школе по технике речи. Кроме того, актриса не упускает возможности принять участие в акциях, связанных с очисткой природы.