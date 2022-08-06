«Удивительно прекрасна!»: Михалкова блеснула сокровенным

Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». По слухам, актриса хотела повышения гонораров, но не нашла общий язык с создателями проекта. Поэтому решила уйти из юмористического шоу еще в 2019 году.
Теперь Михалкова сконцентрировалась на карьере актрисы, а также собственной школе по технике речи. Кроме того, актриса не упускает возможности принять участие в акциях, связанных с очисткой природы.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
Накануне звезда отметилась на уборке прибрежной территории вместе со своими единомышленниками. Она приняла участие в акции «Вода России». И даже в будничном образе Михалкова смогла очаровать фанатов. Она позировала в белом топе без белья и джинсах с высокой талией.
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