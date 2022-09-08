«Удивительно, как повернулась жизнь»: Солнцев рассказал о презрении Пугачевой к Михалкову

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» заявил, что когда-то певица Алла Пугачева любила режиссера Никиту Михалкова.
«Любила его, даже в песне одной упомянула. А у Никиты открылся талант людей, которые его любили и которых любил он, поливать. Это касается и Ельцина. Он клялся ему в любви. Есть специальные нарезки в «Ютубе». Об этой небывалой любви. Если хорошенько порыться, то можно найти и в отношении Пугачевой похвалу. Если друг оказался вдруг».
Как сказал Солнцев, удивительно, как жизнь повернулась. «Видно, что он ей нравился. А сейчас она его презирает», — заявил Солнцев.
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Ранее Алла Пугачева заявила, что не понимает, куда пропал прекрасный актер и режиссер Никита Михалков. Она изменила о нем мнение в последние месяцы.