«Удивительно, как повернулась жизнь»: Солнцев рассказал о презрении Пугачевой к Михалкову

Как сказал Солнцев, удивительно, как жизнь повернулась. «Видно, что он ей нравился. А сейчас она его презирает», — заявил Солнцев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее Алла Пугачева заявила, что не понимает, куда пропал прекрасный актер и режиссер Никита Михалков. Она изменила о нем мнение в последние месяцы.