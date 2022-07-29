«Удивила!»: фото полуобнаженной Орбакайте взорвало Сеть

Основное время Кристина Орбакайте проводит в США. Певица с семьей живет в Майами. А недавно она вновь вернулась в Россию. Здесь у нее запланированы два концерта на конец года и постановки в театре.
Накануне Кристина опубликовала в своей соцсети архивное фото. Снимок, на котором Орбакайте не более 20 лет, был сделан в 90-х. Тогда начинающая певица выступала с балетом Аллы Пугачевой «Рецитал».
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
На сцене Кристина блистала в черной кожаной куртке, капроновых колготках, поверх которых надела черные трусики.
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