«Удивила!»: фото полуобнаженной Орбакайте взорвало Сеть

Основное время Кристина Орбакайте проводит в США. Певица с семьей живет в Майами. А недавно она вновь вернулась в Россию. Здесь у нее запланированы два концерта на конец года и постановки в театре.

Накануне Кристина опубликовала в своей соцсети архивное фото. Снимок, на котором Орбакайте не более 20 лет, был сделан в 90-х. Тогда начинающая певица выступала с балетом Аллы Пугачевой «Рецитал».