«Удивила!»: фото полуобнаженной Орбакайте взорвало Сеть

Архивным кадром певица поделилась в соцсети.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Основное время Кристина Орбакайте проводит в США. Певица с семьей живет в Майами. А недавно она вновь вернулась в Россию. Здесь у нее запланированы два концерта на конец года и постановки в театре.

Накануне Кристина опубликовала в своей соцсети архивное фото. Снимок, на котором Орбакайте не более 20 лет, был сделан в 90-х. Тогда начинающая певица выступала с балетом Аллы Пугачевой «Рецитал».

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

На сцене Кристина блистала в черной кожаной куртке, капроновых колготках, поверх которых надела черные трусики.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 «Вот это удивила! Наш ответ Мадонне! Ого-го!» - писали пользователи Сети.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  