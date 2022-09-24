Уделала хейтеров: беременная Орлова показала фигуру в бикини

После объявления о беременности 44-летняя Ольга Орлова неожиданно столкнулась с негативом хейтеров. Злопыхатели заявили, что экс-солистка «Блестящих» имитирует беременность, а ребенка вынашивает для нее суррогатная мать.

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Певица разом опровергла сплетни, опубликовав в соцсети видео, на котором позировала в купальнике с заметно увеличившимся животом. Она призналась, что помимо негатива получила сотни сообщений с поздравлениями.