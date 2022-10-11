«Ударила меня так сильно!»: Бритни Спирс вспомнила унизительную пощечину от матери

Свою первую пощечину певица Бритни Спирс получила от матери. Как это было, 40-летняя поп-звезда рассказала в социальной сети, правда, затем удалила пост.
Инцидент произошел якобы, когда артистка рассталась с отцом своих детей Кевином Федерлайном, и ее мать Линн Бриджес была весьма расстроена этим фактом. А тут еще Бритни оставила сыновей на маму и отправилась на вечеринку со своими подругами-тусовщицами.
«Впервые я получила пощечину, когда однажды ночью Пэрис и Линдси (Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. — Прим. авт.) подвезли меня к моему пляжному домику к моим детям, — цитирует Спирс издание Page Six. — Моя мама смотрела за Джейденом и Престоном (сыновья Бритни. — Прим. авт.)… Да, я тусовалась до четырех утра, и моя мать была в бешенстве! Я вошла, она посмотрела на меня и ударила меня так сильно, что я никогда этого не забуду!»
«С тех пор мне всегда было интересно, каково это — дать кому-то пощечину. Думаю, я никогда этого не узнаю!»
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Напомним, что Бритни Спирс уже много лет находится в конфронтации со своими родственниками из-за того, что они заставили ее лечиться от зависимости и лишили самостоятельности. Недавно ее 67-летняя мать умоляла певицу поговорить с ней и восстановить отношения.