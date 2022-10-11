«Ударила меня так сильно!»: Бритни Спирс вспомнила унизительную пощечину от матери

Свою первую пощечину певица Бритни Спирс получила от матери. Как это было, 40-летняя поп-звезда рассказала в социальной сети, правда, затем удалила пост.

Инцидент произошел якобы, когда артистка рассталась с отцом своих детей Кевином Федерлайном, и ее мать Линн Бриджес была весьма расстроена этим фактом. А тут еще Бритни оставила сыновей на маму и отправилась на вечеринку со своими подругами-тусовщицами.