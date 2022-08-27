«Учу французский язык»: Ургант в первом после возвращения в Россию эфире сделал заявление

Телеведущий Иван Ургант в последнюю пятницу лета провел первый после возвращения в Россию эфир. На YouTube шоумен оказался ведущим шоу об IT-образовании. И многие зрители заметили, что уж слишком по формату передача похожа на один некогда весьма популярный проект на центральном телеканале, где блистал Ургант до бегства в Израиль.

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По сообщению сайта «Комсомольская правда», эфир с Ургантом длился три часа. При этом шоумен не переставал шутить, упоминая и злободневные темы вроде возвращения к работе впервые за полгода, получении новой специальности, ухода Нагиева из «Голоса». Затронул Ургант и тему своего переезда во Францию. По слухам, там он с женой присматривает жилье.