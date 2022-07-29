«Учитесь, лентяи»: Волочкова похвасталась идеальной растяжкой в кислотных лосинах

Анастасия Волочкова часто сталкивается с критикой. Хейтеры изводят балерину острыми комментариями о ее образе жизни и внешности. На этот раз звезда не выдержала и ответила злопыхателям.

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Она опубликовала фото, на котором запечатлелась в вертикальном шпагате, и дополнила его язвительным комментарием.

«Когда я слышу о себе негатив, льющийся со стороны озлобленных, завистливых и несостоявшихся людей, хейтеров и страшных тетенек, я высоко поднимаю ногу, затем резко опускаю ее. И продолжаю заниматься любимым делом», — написала Анастасия.

Многие пользователи поддержали экс-приму Большого театра.

«Правильно! Живи в свое удовольствие», «Учитесь, лентяи! Женщине 46 лет, а в какой прекрасной форме», «Наплюй на них. Ты лучшая», — высказались они.